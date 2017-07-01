Суд залишив в СІЗО підозрюваного в замовленні викрадення нардепа Гончаренка

Апеляційний суд Одеської області розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Кушнарьову, якого прокуратура підозрює в організації викрадення народного депутата Олексія Гончаренка.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Колегія суддів Апеляційного суду заслухала доводи сторін звинувачення і захисту і винесла постанову - залишити в силі постанову суду першої інстанції про продовження на два місяці тримання підсудного Кушнарьова під вартою. Позицію прокурора Сергія Зубаря щодо ризику того, що підозрюваний може уникати слідства, судді визнали обгрунтованою", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 23 лютого стало відомо про зникнення заступника глави парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Олексія Гончаренка.

Нардеп назвав своє викрадення спецоперацією. В організації викрадення підозрюється депутат Лиманської районної ради Одеської області батько загиблого 2 травня 2014 в Одесі лідера Антимайдану Геннадія Кушнарьова.

24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом чоловікам, затриманим за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намір завдати йому тяжке каліцтво.