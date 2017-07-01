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Суд залишив в СІЗО підозрюваного в замовленні викрадення нардепа Гончаренка

Субота, 1 липня 2017, 02:03

Апеляційний суд Одеської області розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Кушнарьову, якого прокуратура підозрює в організації викрадення народного депутата Олексія Гончаренка.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Колегія суддів Апеляційного суду заслухала доводи сторін звинувачення і захисту і винесла постанову - залишити в силі постанову суду першої інстанції про продовження на два місяці тримання підсудного Кушнарьова під вартою. Позицію прокурора Сергія Зубаря щодо ризику того, що підозрюваний може уникати слідства, судді визнали обгрунтованою", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 23 лютого стало відомо про зникнення заступника глави парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Олексія Гончаренка.

Нардеп назвав своє викрадення спецоперацієюВ організації викрадення підозрюється депутат Лиманської районної ради Одеської області батько загиблого 2 травня 2014 в Одесі лідера Антимайдану Геннадія Кушнарьова.

 24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом чоловікам, затриманим за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намір завдати йому тяжке каліцтво. 

"Українська правда" у Threads

Теми: судОдеса
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