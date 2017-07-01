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СБУ на Донбасі затримала інформатора бойовиків

Субота, 1 липня 2017, 02:53

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України затримали інформатора терористичної організації "ДНР" при перетині лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби затримали мешканця Горлівки на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" при спробі перетнути лінію зіткнення з боку тимчасово окупованої території", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник входив до складу інформаторської мережі одного з незаконних збройних формувань і передавав бойовикам дані про місця розміщення особового складу і техніки ЗСУ в районі проведення АТО.

Як встановили співробітники СБУ, інформацію затриманий отримував під час періодичних поїздок на підконтрольну Україні територію для вирішення питань щодо відновлення видачі пенсії його батьку.

Ведуться слідчі дії.

Теми: СБУДНР
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