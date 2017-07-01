СБУ на Донбасі затримала інформатора бойовиків

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України затримали інформатора терористичної організації "ДНР" при перетині лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби затримали мешканця Горлівки на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" при спробі перетнути лінію зіткнення з боку тимчасово окупованої території", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник входив до складу інформаторської мережі одного з незаконних збройних формувань і передавав бойовикам дані про місця розміщення особового складу і техніки ЗСУ в районі проведення АТО.

Як встановили співробітники СБУ, інформацію затриманий отримував під час періодичних поїздок на підконтрольну Україні територію для вирішення питань щодо відновлення видачі пенсії його батьку.

Ведуться слідчі дії.