На Одещині розслідують недостовірну декларацію заступника мера

На Одещині заступнику міського голови повідомили про підозру у поданні недостовірних відомостей до електронної декларації.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 366-1 КК України.

"У вівторок, 27 червня, заступнику міського голови на Одещині повідомили про підозру у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації", - зазначили в прокуратурі.

Фото облпрокуратури

Встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підозрюваний з травня 2014 року по квітень 2017 року був єдиним засновником приватного підприємства зі статутним капіталом 1 млн грн.

Однак під час подання електронної декларації за 2016 рік службовець умисне не вказав про належні йому корпоративні права.

Наразі досудове розслідування триває.