На Одещині розслідують недостовірну декларацію заступника мера
На Одещині заступнику міського голови повідомили про підозру у поданні недостовірних відомостей до електронної декларації.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 366-1 КК України.
"У вівторок, 27 червня, заступнику міського голови на Одещині повідомили про підозру у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації", - зазначили в прокуратурі.
Встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підозрюваний з травня 2014 року по квітень 2017 року був єдиним засновником приватного підприємства зі статутним капіталом 1 млн грн.
Однак під час подання електронної декларації за 2016 рік службовець умисне не вказав про належні йому корпоративні права.
Наразі досудове розслідування триває.