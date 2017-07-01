ДФС знову знеструмлено через обстріли

В результаті бойових дій 1 липня знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тисяч мешканців)", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку електропостачання ДФС відсутнє. Для централізованого водопостачання мешканців Авдіївки створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубометрів.

Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників.

Українська правда