На адмінкордоні з Кримом утворилися черги
Зранку в суботу біля пропускного пункту "Чонгар" на адмінкордоні з анексованим Кримом утворилася автомобільна черга.
Про це в коментарі Крим.Реалії повідомила начальник прес-служби Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби Неля Доценко.
За її даними, станом на 9:30 біля цього КПВВ очікують на в'їзд до Криму 90 автомобілів.
Як уточнив помічник начальника Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби Іван Шевцов, станом на 9:30 біля КПВВ "Каланчак" очікують 30 машин, а в районі КПВВ "Чаплинка" черг немає.
У Держприкордонслужбі стверджують, що виникнення черг пов'язане з уповільненням пропускних операцій російськими службами на підконтрольних їм пунктах пропуску.
Коментарів російських прикордонників з цього приводу поки немає, зазначає видання.
Раніше українські прикордонники повідомляли про виникнення черг протягом дня 28 червня, а також минулих вихідних.
У свою чергу, російські прикордонники звинувачували українську сторону в створенні "пробок".