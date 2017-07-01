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У Міноборони підтвердили втрати й розповіли про танки під Кам'янкою

Субота, 1 липня 2017, 12:47

У Міноборони підтвердили, що за минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовий загинув та 9 дістали поранення і травми.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

За його словами, на Донецькому напрямку зафіксовано 17 обстрілів, 5 з яких із важкого озброєння.

Зокрема, в районі Кам'янки бойовики били з мінометів, увечері використали танки, намагаючись посунути лінію фронту на захід. Українські військові відкривали вогонь у відповідь, атаку було відбито.

На Маріупольському напрямку також відбулося 17 обстрілів, 6 з яких із важкого озброєння.

У Мар'їнському районі українські війська активно вели вогонь у відповідь.

На Луганському напрямку зафіксовано лише 1 обстріл – в районі Новоолександрівки працював ворожий снайпер.

Як повідомлялося, раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що минулої доби бойовики відкривали вогонь 35 разів. В результаті загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення і шестеро - бойові травми.

Українська правда

Теми: АТО
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