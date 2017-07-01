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США допоможуть Україні створити Міністерство ветеранів - ЗМІ

Субота, 1 липня 2017, 13:20

На зустрічі президента Петра Порошенка з міністром оборони США Джеймсом Меттісом було заявлено про необхідність створення Міністерства ветеранів України та підтримку цього процесу з боку США.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерело, близьке до Білого дому.

Агентство пише, що підтримка процесу створення Міністерства у справах ветеранів в Україні висловлена ​​також в офісі Комітету Сенату США із зовнішньої політики, а також з боку членів Сенату США Роя Бланта, Бенджаміна Кардіна, Джина Шахіна і Роберта Портмана.

Про це стало відомо від учасників делегації Комітету Верховної Ради у справах ветеранів і інвалідів, яка відвідала Вашингтон на цьому тижні.

"Підтримку з боку США в організації ефективної системи турботи про українських ветеранів я вважаю таким самим пріоритетом, як і надання Україні летальної зброї", - заявив голова Комітету Верховної Ради у справах ветеранів та інвалідів Олександр Третьяков.

Агентство відзначає, що держави-лідери НАТО вже давно беруть участь у різних збройних конфліктах. Цей досвід змусив їх шукати ефективні способи допомоги своїм військовим ветеранам. У більшості випадків частиною рішення стало створення відповідних окремих міністерств. Таким шляхом пішли США, Великобританія, Канада, Австралія, Хорватія, Південна Корея.

Зараз в Україні діє 19 суб'єктів щодо забезпечення реалізації прав на пільги та інші державні гарантії ветеранів. З огляду на кількість цих відомств, надзвичайно важко проконтролювати потік коштів, що виділяються на соціальну підтримку цієї категорії громадян. Зосередження матеріальної бази в одному міністерстві краще забезпечить цільове використання коштів і одночасно контроль за їх витрачанням.

Як відомо, підтримка ветеранів є одним з пріоритетів президента США Дональда Трампа. 21 млн громадян США, або 7% всього населення, є ветеранами збройних сил США.

Теми: США
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