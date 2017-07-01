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Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

Субота, 1 липня 2017, 14:06

Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано.

Про це повідомила у суботу вдень Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Завдяки комплексному застосуванню наземних та повітряних сил о 13:25 1 липня пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

 
Фото ДСНС

Як повідомлялося, 29 червня о 12:35 у Зоні відчуження на території Луб’янського лісництва попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги сталося загорання порубкових решток деревини та лісової підстилки, яке розповсюдилось на площу близько 25 га.

Загальний радіаційний фон в зоні відчуження в межах норми.

Увечері 30 червня пожежу у Зоні відчуження локалізували на площі 7 га.

Українська правда

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Теми: Чорнобильнадзвичайна подія
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