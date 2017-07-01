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Бойовики ОРДО заявили про 419 "своїх", які нібито утримуються в Україні

Субота, 1 липня 2017, 15:13

Представники бойовиків ОРДО заявляють про 508 осіб, зниклих безвісти за час бойових дій на Донбасі.

Як пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на дані бойовиків, про це заявила "омбудсмен "ДНР".

За даними бойовиків, станом на 30 червня у списку зниклих - "419 осіб, перебування яких на українській території підтверджено".

"248 осіб, інформація щодо яких відсутня або уточнюється українською стороною. Було встановлено, що три людини були звільнені раніше і перебувають на свободі, ще 2 особи загинули", - йдеться у  повідомленні.

"У зв'язку з відсутністю повних контактних даних, які дозволили б встановити місце перебування конкретної особи на українській території, 50 осіб були перенесені до списку зниклих безвісти", - зазначили бойовики. 

Зазначається, що запит українській стороні від "ДНР" щодо 17 осіб було подано вперше.

Крім того у "ДНР" заявили, що з початку 2017 року внаслідок військових дій загинули 172 людини, 385 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загалом, за даними "омбудсмена "ДНР", з початку конфлікту на території ОРДО загинули 4 461 особа, серед яких 604 жінки та 3857 чоловіків.

Як відомо, з 28 квітня по 12 травня тривала верифікація осіб, що здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати, заради звільнення полонених українців, що незаконно утримуються на окупованих територіях ОРДЛО.

Представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко повідомила, що у списку тих, кого вимагають звільнити представники ОРДЛО, є кількасот осіб, які не бажають переміщатися на окуповані території.

Теми: ДонбасДНРполоненіжертви
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