"Ощадбанк" відновить роботу усіх відділень 3 липня

Державний "Ощадбанк" планує відновити роботу всіх своїх відділень з 3 липня після масштабної вірусної атаки.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"30 червня Ощадбанк заявляє, що функціональність сервісів банку після кібератаки відновлено практично в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

"Ощадбанк має найбільшу мережу установ, саме тому масштабність та важливість завдання по відновленню їх повноцінного функціоналу була безпрецедентною порівняно з іншими банками країни", - заявили у банку.

У прес-службі наголосили, що 3 липня, всі 3,5 тисяч відділень банку одночасно запрацюють у звичайному режимі.

Як повідомлялося, бізнес зазнав безпрецедентної вірусної атаки. З ладу виведено комп'ютерні системи банків, найбільших держкорпорацій і приватних компаній.

Вірус Petya атакував і інші країни. Принцип його дії ідентичний вірусу WannaCry, який в травні прокотився по всьому світу, шифрував дані, вимагав гроші за дешифрування, хоча де-факто знищував їх.

Економічна правда