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У Маріуполі почне роботу водна поліція

Субота, 1 липня 2017, 18:11

На Азовському узбережжі почне роботу водна поліція: поліцейські Донеччини отримали перший водний катер.

Про це 1 липня повідомили у поліції Донецької області.

"Три роки ми мріяли охопити цей напрямок роботи. У нас досить велика берегова лінія, понад 100 км. І незабаром ми будемо забезпечувати правопорядок з боку моря. В тому числі допомагати прикордонникам, Збройним силам України, рятувальним службам, які працюють на воді в Азовському морі", - зазначив заступник голови Нацполіціі, начальник облуправління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, водна поліція буде охоплювати усе Азовське узбережжя і займатися виявленням браконьєрів, перевіркою плавзасобів.

Наразі особовий склад налічує 10 співробітників поліції, які пройшли спеціальну підготовку у Запорізькій області. Навчання нових співробітників триває. 

 

Теми: Маріупольполіція
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