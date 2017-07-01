Справа Чийгоза: Захист очікує допиту Константинова

Захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза очікує, що найближчим часом буде допитано екс-главу Верховної Ради АР Крим Володимира Константинова.

Про це повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов, пишуть "Кримські новини".

"Ми очікуємо, що найближчим часом буде допитаний Константинов і ще один депутат кримського парламенту - Лентун Безазієв", - повідомив Полозов.

Він нагадав, що окрім свідків захисту в ході судового засідання було допитано низку осіб, що мають відношення до Верховної Ради Криму і Меджлісу кримськотатарського народу, а також деякі колаборанти: Заур Смирнов, Ольга Ковітіді, Сергій Цеков. Раніше свідчення дав і "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Наразі справа Чийгоза перебуває на стадії судового слідства, сторона захисту завершує представляти свої докази.

Як зазначив Полозов, вирок Чийгозу може бути винесено до кінця літа, йому загрожує від 4 до 10 років позбавлення волі.

При цьому адвокат сподівається, що Чийгоз не відбуватиме покарання: для цього ведеться ґрунтовна робота на різних рівнях, повідомив Полозов.

Як відомо, 22 червня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму продовжив Ахтему Чийгозу арешт на три місяці – до 8 жовтня.

Попереднього разу арешт Чийгозу продовжували також на три місяці, до 8 липня.

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство". Сталися сутички.



Окупаційна влада Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Його справу суд розглядає в рамках "справи 26 лютого", в якій є інші фігуранти.

20 червня підсудного привезли до Бахчисараю, щоб він зміг попрощатися з мамою, яка вмирає.

Більше про перебіг справи Ахтема Чийгоза читайте у матеріалі "Ахтем Чийгоз. Боротьба за право попрощатися з матір'ю".

Українська правда