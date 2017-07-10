Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп не повірив запевненням Путіна про невтручання у вибори

Понеділок, 10 липня 2017, 04:21

Президент США Дональд Трамп не повірив запевненням президента Російської Федерації Володимира Путіна про непричетність Росії до втручання в американські вибори в 2016 році.

Про це глава апарату Білого дому Райнс Прібус заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Це не правда, Президент абсолютно не повірив запереченням російського президента", - сказав Прібус, коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Трамп нібито прийняв запевнення Путіна про невтручання Москви в американські вибори.

Прібус додав, що Трамп вже раніше говорив, що вірить у ймовірне втручання у вибори 2016 року.

"Він звертався до цієї проблеми багато разів. Так, він вважає, що Росія, ймовірно, здійснила всі дії, про які нам говорили. Але він також думає, що причетні  інші країни, як це було протягом багатьох років" - додав глава апарату Білого дому.

Нагадаємо, зустріч Путіна і Трампа відбулася в рамках саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі ввечері 7 липня і тривала понад дві години. 

Як повідомлялося, Трамп на зустрічі з російським коллегою почав розмову з питання втручання Росії у вибори в США. Як зазначив держсекретар США Рекс Тіллерсон, Трамп декілька разів натиснув на Путіна з цього приводу. Путін заперечував втручання Росії. При цьому глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Трамп начебто прийняв таку заяву Путіна.

За підсумками саміту Путін заявив, що з президентом США Дональдом Трампом "встановлено особисті відносини",звинуватив владу України у проведенні "русофобської політики" та прокоментував обговорення з Трампом питання про втручання Росії в американські вибори.

Теми: ТрампПутінСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Трамп
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Останні новини
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
Усі новини...
Реклама: