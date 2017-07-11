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У РФ знову відмовилися від свого військового, затриманого на Донбасі

Вівторок, 11 липня 2017, 08:51
Віктор Агєєв

Міністерство оборони Росії назвало "брехнею" те, що затриманий українськими військовими в Луганській області Віктор Агєєв був контрактником в збройних силах Росії - навіть незважаючи на власні визнання Агєєва.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на повідомлення прес-служби Південного військового округу.

В офіційному повідомленні йдеться, що Віктор Агєєв не міг підписати контракт зі Збройними силами РФ за чотири дні, як він стверджує в своєму інтерв'ю, тому що на це нібито потрібно більше місяця.

В інтерв'ю українському телеканалу напередодні Агєєв повідомив, що служить в Новочеркаську, в полку зв'язку та навчальному центрі Повітряно-космічних сил Росії.

Він підтвердив, що в березні 2017 приїхав в Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах Росії. За його словами, він приїхав в свою частину, був там 4 дні, підписав контракт і буквально відразу був відправлений в Донбас.

Він також зазначив, що його не попереджали в РФ, що відмовляться від нього, якщо він потрапить у полон.

Як відомо, Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську. 

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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