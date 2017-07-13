Депутата Барну закидали яйцями

Активісти перед Радою закидали депутата від БПП Олега Барну яйцями.

Про це Українській правді повідомила очевидець події.

"Автомайдан блокує прохід до Верховної ради по вулиці Грушевського нагору від Кабміну. Барна виходив з будівлі Ради. Активісти його зупинили і спитали, чому він не проголосував за зняття недоторканності з депутатів і арешт", - повідомила активіст.

За її словами, Барна почав ображати активістів лайливими словами.

У відповідь в нього полетіли яйця.

Автомайдан

Барна підтримував майже всі голосування по зняттю недоторканності у віторок, проте не проголосував за арешт депутата від НФ Максима Полякова та утримався при голосуванні за затримання депутата від БПП Борислава Розенблата.

скріншот з сайту ВР - голосування депутата Барни

Українська правда