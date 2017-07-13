Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп Константіновський здає мандат

Четвер, 13 липня 2017, 23:41

Позафракційний депутат В'ячеслав Константіновський написав заяву про відмову від мандату народного депутата.

Про це він повідомив на Facebook в четвер увечері.

"Сьогодні прийняв рішення, яке звалило величезний вантаж з моїх плечей. Написав заяву про відмову від депутатського мандату. Завтра вранці вона буде в секретаріаті ВР і, сподіваюся, буде проголосована на наступній сесії. Вперше я хотів це зробити через півроку після обрання, але кілька разів відкладав, сподівався, що звикну", - написав Константіновський.

Константіновський заявив, що майже три роки в Раді були найбільш похмурими в його житті.

"Я бажаю цьому парламенту терпіння і успіхів з реформами, але вже без мене. Сподіваюся, зможу приносити користь працюючи в бізнесі. Мені здається, наші ресторани і клуби робили Київ хоч трохи більш комфортним і європейським. Дякую своїм виборцям за довіру і прошу вибачення за те, що не зміг повний термін захищати їхні інтереси", - написав він.

"Боротьбу за повернення землі радгоспу "Пуща-Водиця" буду продовжувати, команда юристів вже працює", - додав політик.

Константіновський був обраний по 220 виборчому округу у Києві. Він не входив до жодної фракції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: