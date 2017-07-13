Нардеп Константіновський здає мандат

Позафракційний депутат В'ячеслав Константіновський написав заяву про відмову від мандату народного депутата.

Про це він повідомив на Facebook в четвер увечері.

"Сьогодні прийняв рішення, яке звалило величезний вантаж з моїх плечей. Написав заяву про відмову від депутатського мандату. Завтра вранці вона буде в секретаріаті ВР і, сподіваюся, буде проголосована на наступній сесії. Вперше я хотів це зробити через півроку після обрання, але кілька разів відкладав, сподівався, що звикну", - написав Константіновський.

Константіновський заявив, що майже три роки в Раді були найбільш похмурими в його житті.

"Я бажаю цьому парламенту терпіння і успіхів з реформами, але вже без мене. Сподіваюся, зможу приносити користь працюючи в бізнесі. Мені здається, наші ресторани і клуби робили Київ хоч трохи більш комфортним і європейським. Дякую своїм виборцям за довіру і прошу вибачення за те, що не зміг повний термін захищати їхні інтереси", - написав він.

"Боротьбу за повернення землі радгоспу "Пуща-Водиця" буду продовжувати, команда юристів вже працює", - додав політик.

Константіновський був обраний по 220 виборчому округу у Києві. Він не входив до жодної фракції.

Українська правда