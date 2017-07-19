НАЗК перевіряє декларації мера Ірпеня і віце-президента ДП Антонов

Під повну перевірку члена НАЗК Руслана Радецького потрапили декларації Ірпінського міського голови, віце-президента ДП Антонов, чиновниці з адміністрації президента, депутата Херсонської міськради..

Документ, що свідчить про це, "Українській правді" передав експерт Центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

Згідно з документом, проводиться повна перевірка декларацій Ірпінського міського голови Володимира Карплюка, депутата Херсонської міськради Сергія Білоковиленка, депутата Сумської облради – Віктора Ладухи.

Також буде перевірено декларацію віце-президента ДП "Антонов" Андрія Чабанова та ректора Донецького національного університету ім.Стуса Романа Гринюка.

Також будуть проаналізовані декларації начальника управління департаменту Кіберполіції Нацполіції Валерія Берези

Також буде проведена перевірка декларації головного консультанта Головного департаменту документального забезпечення АП Ганни Кісільової, начальника головного сервісного центру МВС Владислава Криклія, прокурорі Київської місцевої прокуратури Інни Зарічанської, Максима Сірика.

Раніше стало відомо, що НАЗК вирішило провести повну перевірку ще 27 декларацій чиновників.

Перевірку розпочато 30 червня. Вона триватиме 60 днів.

Як відомо, раніше Національна агенція із запобігання корупції на одному із засідань вирішила провести повну перевірку декларацій 20 чиновників.

Ще до перевірки, 21 червня голова НАЗК Наталя Корчак заявила, що на мера Ірпеня, керівника партії "Нові обличчя" Володимира Карплюка накладено штраф 5100 гривень.

Як відомо, згідно з даними електронної декларації, Карплюк володіє 20 земельними ділянками загальною площею близько 2 га в Бучі та Ірпені, а також сімома квартирами, три з яких – у Польщі.

У 2017 році стало відомо, що Карплюк за 901 тис гривень придбав матеріали для пам'ятника Тарасу Шевченку.

За 2014 рік Карплюк задекларував 67 квартир.

У липні 2016 року Генпрокуратура обшукала помешкання мера Ірпеня .

Генпрокурор Юрій Луценко тоді заявив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

Оксана Коваленко, УП