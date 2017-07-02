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В РФ вирішили засекречувати дані про будинки чиновників

Неділя, 2 липня 2017, 02:17

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що розширює повноваження Федеральної служби охорони (ФСО).

Про це пише Радіо Свобода.

Відповідно до закону, тепер ФСО зможе засекречувати персональні дані осіб, які перебувають під держохороною. Під забороною опиниться інформація про місця проживання і перебування державних чиновників.

ФСО отримує право безоплатно використовувати аеропорти та інші транспортні майданчики. Служба також зможе обмежувати рух на трасах, якими проїжджають особи, яких охороняють.

На думку експертів з антикорупційного центру "Трансперенсі Інтернешнл - Росія", закон призведе до зникнення інформації про вище керівництво країни.

Президент Росії вніс законопроект про розширення повноважень ФСО в лютому. У березні Путін наділив ФСО правом вилучати земельні ділянки для потреб Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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