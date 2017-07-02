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У США пройдуть демонстрації за відставку Трампа

Неділя, 2 липня 2017, 02:44

У десятках міст США на неділю, 2 липня, заплановані масові демонстрації проти президента країни Дональда Трампа.

Про це пише DW.com.

Учасники акцій будуть вимагати відсторонення Трампа з посади. Організатори звинувачують мільярдера в порушеннях конституції США. Стверджується, що Трамп використовує своє службове становище в бізнес-інтересах.

Крім цього американському лідерові ставиться в провину те, що він намагався перешкоджати розслідуванню про можливі контакти в Росією під час своєї передвиборної кампаніїї.

"При цьому у справи про імпічмент Трампу в даний час немає реальних перспектив. В американському Конгресі зараз немає конкретних законодавчих ініціатив, спрямованих на усунення Трампа з посади. Для того, щоб процедура імпічменту була завершена, десяткам конгресменів від Республіканської партії, яку представляє і Трамп, довелося б вступити в альянс з опозиційною силою - Демократичною партією", - пише видання.

Як відомо, обидва комітети з розвідки (Сенату США і Палати представників) розслідують зв'язки членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.

ФБР також проводить своє розслідування щодо втручання Росії і представників кампанії Трампа.

Зокрема, як повідомлялося, спецпрокурор, який займається цим розслідуванням, Роберт Мюллер проводить допити представників розвідки щодо можливого перешкоджання правосуддю з боку президента США.

Теми: ТрампСША
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