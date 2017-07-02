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У Лондоні пройшов багатотисячний мітинг проти уряду Мей

Неділя, 2 липня 2017, 06:42

Тисячі людей зібралися в центральному Лондоні, щоб висловити своє невдоволення економічною політикою уряду Британії.

Про це пише BBC.

Демонстранти зібралися перед будівлею Бі-бі-сі в центрі Лондона, після чого пройшли у напрямку  Парламентської площі.

Протест був організований групою активістів, які виступають проти політики жорсткої бюджетної економії, що проводиться урядом консерваторів.

 
AFP

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін взяв участь в мітингу, виступивши перед учасниками демонстрації.

"Уряд торі відступає, політика жорсткої економії відступає, економічні аргументи цієї бюджетної політики теж відступають", - оголосив Корбін в своєму виступі в центрі Лондона на Парламентській площі.

"Ті, хто бореться за соціальну справедливість, за єдність, за згуртованість людей проти расизму, і виступає проти тих, хто хоче роз'єднати нас - це ті, хто рухається вперед", - заявив він.

Присутні скандували "О, Джеремі Корбін!" і "Торі - на вихід", багато хто з учасників тримали плакати з написом "Правосуддя для Гренфелл".

 
REUTERS

Гренфелл-тауер - назва недавно згорілого в Лондоні висотного будинку, при ремонті якого заощадили на протипожежній обшивці.

Теми: Велика Британія
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