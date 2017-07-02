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Адвокат просить російську владу відпустити Чийгоза на похорон матері

Неділя, 2 липня 2017, 10:54

Адвокат політв'язня Ахтема Чийгоза Микола Полозов закликає російську владу надати можливість його підзахисному взяти участь у похоронах матері в неділю.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат зазначив, що, згідно з релігійними приписами, похорон Аліє Чийгоз, яка померла вночі, повинен відбутися в неділю.

"І я знову звертаюся із закликом до російської влади проявити гуманізм, надати можливість Ахтему Чийгозу виконати свій синівський обов'язок, провести свою маму в останню путь. Дозволити виконати йому необхідні релігійні дії в ході здійснення похорону Чийгоз Аліє Абдураїмівни", - написав Полозов.

Він також звернувся до Верховного комісара ООН з прав людини Зейд аль-Хусейна, голови ОБСЄ Себастьяна Курца, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової, голови Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова, уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської з проханням посприяти в реалізації можливості Чийгозу взяти участь у похороні матері.

Згодом Полозов повідомив, що дружина Чийгоза Ельміра Аблялімова спробувала передати у СІЗО Сімферополя заяву про надання йому можливості 2 липня взяти участь в церемонії похорон матері.

"Черговий відмовився прийняти - неділя, канцелярія закрита, начальника немає", - зазначив адвокат. 

Як повідомлялося, мати Чийгоза померла в ніч на неділю.

Вона хворіла на рак, хвороба була у стадії, що не підлягає операції. Останнім часом її стан дедалі погіршувався і захист Чийгоза  вимагав забезпечити йому можливість востаннє побачитись з нею. Однак тоді російські судді відмовили Ахтему Чийгозу в праві попрощатися зі смертельно хворою матір'ю.

Згодом окупанти заявили, що Ахтем Чийгоз може побачитись із нею, лише якщо вона сама приїде до нього в СІЗО.

20 червня політв’язня привезли до Бахчисараю, щоб він зміг попрощатися з мамою.

Більше про перебіг справи Ахтема Чийгоза читайте у матеріалі  "Ахтем Чийгоз. Боротьба за право попрощатися з матір'ю".

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство". Сталися сутички.

Окупаційна влада Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Його справу суд розглядає в рамках "справи 26 лютого", в якій є інші фігуранти.

22 червня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму продовжив Ахтему Чийгозу арешт на три місяці – до 8 жовтня.

Як зазначив адвокат Микола Полозов, вирок Чийгозу може бути винесено до кінця літа, йому загрожує від 4 до 10 років позбавлення волі.

Українська правда

Теми: кримські татариКрим
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