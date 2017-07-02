2 військових загинули, підірвавшись на міні біля Пісків

Двоє українських військових минулої доби загинули внаслідок підриву на міні біля Пісків.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули. Це сталося в районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на міні", - сказав він.

Окрім того, ще троє військовослужбовців минулої доби дістали поранення і бойові травмування.

Мотузяник також повідомив, що найскладніша ситуація в суботу склалася на Маріупольському напрямку. Кількість снарядів, випущених по силах ЗСУ з боку ворога, перевищила 100.

Всього на Маріупольському напрямку зафіксовано 8 обстрілів, 5 із них з важкої зброї.

На Донецькому напрямку сталося 13 обстрілів, з яких 3 мінометних.

На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь 4 рази.

Українська правда