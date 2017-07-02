У Черкасах затримали вантажівку з львівським сміттям

У Черкасах виявили вантажівку, заповнену сміттям. За словами водія, він привіз його зі Львова.

Як повідомляє в неділю прес-служба Нацполіції, вантажівку, від якої відчувався різкий запах відходів, виявили представники громадських організацій.

Водій пояснює, що привіз сміття зі Львова без документів. Документи замовники йому обіцяли надати згодом.

Про те, що в автомобілі завантажені побутові відходи, водій знав. Він розповів, що віз вантаж до Києва, за вказівкою свого роботодавця привіз до Черкас, де три дні чекав подальших вказівок.

На даний час автомобіль вилучено, за даним фактом працівники поліції проводять перевірку.

Як повідомлялося, 29 червня Львівська міська рада ухвалила рішення про передачу повноважень з утилізації відходів обласній адміністрації.

Голова ЛОДА Олег Синютка повідомив, що облдержадміністрація розробила п'ятиступеневий план вирішення проблеми з твердими відходами в обласному центрі.

Раніше мер Львова Андрій Садовий погодився віддати Львівській облдержадміністрації функції вивезення сміття з міста.

Українська правда