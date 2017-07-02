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СБУ затримала "телефонного терориста", що "замінував" метро у Києві

Неділя, 2 липня 2017, 18:25

Служба безпеки України затримала "телефонного терориста", який 2 липня "замінував" станції київського метрополітену.

Як повідомили в СБУ,  "мінувальника" затримали в одному із сіл на Київщині.

"Телефонний терорист" розповідав, що за вчинення цих злочинів йому заплатили з Росії", - зазначили в СБУ. 

Наразі тривають слідчі дії та оперативні заходи, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 КК України - "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності". 

"Мінера" столичного метрополітену затримали в одному з селищ Київської області.
Фото - прес-служба СБУ

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років, за повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено від 4 до 8 років позбавлення волі.

Як відомо, 2 липня правоохоронці отримали анонімні повідомлення про нібито мінування станцій метрополітену "Оболонь", "Мінська", "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого". 

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївметроСБУ
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