Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Крим: Окупанти двічі припиняли пропускні операції на адмінкордоні

Неділя, 2 липня 2017, 19:48
Крим: Окупанти двічі припиняли пропускні операції на адмінкордоні

Російські служби двічі припиняли пропускні операції на адмінкордоні з анексованим Кримом.

Про це 2 липня повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов, пише "Крим.Реалії".

"Окупанти припиняли сполучення через так званий пропускний пункт навпроти КПВВ "Каланчак" з 11:30 до 15:00, і навпроти КПВВ "Чаплинка" з 15:00 до 16:00", - повідомив Шевцов.

Біля пункту "Каланчак" під вечір 2 липня очікувало у черзі близько 30 машин, в районі "Чаплинки" - 18.

Черги на адмінкордоні з Кримом почали утворюватися з ранку 2 липня. У Держприкордонслужбі стверджували, що виникнення черг було пов'язано з уповільненням пропускних операцій російськими службами на підконтрольних їм так званих пунктах пропуску.

У свою чергу російські прикордонники у виникненні черг звинувачували українську сторону. 

Теми: КримкордонРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
Усі новини...
Реклама: