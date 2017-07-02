Неділя в АТО: 4 порушення "тиші", одного військового поранено

У неділю оперативна обстановка в районі проведення АТО суттєво покращилась, зафіксовано лише 4 випадки порушення режиму припинення вогню, внаслідок обстрілів зазнав поранень 1 військовий ЗСУ.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на вечір 2 липня.

"Підрозділи російсько-окупаційних військ знизили вогневу активність вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Обстріли було зафіксовано лише на Луганському та Донецькому напрямках", - повідомили у штабі.

У напрямку Луганська бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Станиці Луганської з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"На світанку НЗФ випустили півдесятка мін із заборонених "Мінськом" мінометів калібру 120 мм по силах АТО поблизу Кримського. Близько 9:00 бойовики зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли сили АТО поблизу с.Жовте", - повідомили у штабі.