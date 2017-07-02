ОБСЄ: Бойовики порушують угоди, проводять навчання з бойовою стрільбою 

Бойовики ОРЛО порушують рішення ТКГ, яке передбачає заборону проведення навчань з бойовою стрільбою у зоні безпеки на Донбасі.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому на сайті місії.

За даними спостерігачів, упродовж 30 червня поблизу підконтрольного "ЛНР" н.п. Молодіжне місія зафіксувала орієнтовно 50 пострілів зі стрілецької зброї, які оцінили як навчання з бойовою стрільбою у межах зони безпеки.

Місія ОБСЄ також зафіксувала порушення режиму припинення вогню, які сталися на ділянках розведення сил та засобів в районі н.п.Станиця Луганська та Золоте, та озброєння, розташоване з порушенням відповідних ліній відведення, з обох боків лінії зіткнення.

За даними спостерігачів, у Донецькій області зафіксовано зменшення кількості порушень режиму припинення вогню - приблизно 200 вибухів проти майже 1000 у попередньому звітному періоді.

"У Луганській області зафіксовано збільшення кількості порушень режиму припинення вогню - майже 300 вибухів проти близько 33, зафіксованих раніше", - зазначили в ОБСЄ.

Зокрема, бойова активність на Луганщині спостерігалася ввечері 29 червня та в ніч на 30 червня у підконтрольному уряду н.п. Попасна, де спостерігачі зафіксували розриви мінометних мін, мінометні постріли та вогонь з великокаліберних кулеметів, а також вогонь із зенітної установки та з артилерії (122 мм і 152 мм), розриви гранат автоматичного гранатомета (АГС-17, 30 мм).

"Вранці 30 червня спостерігачі місії тимчасово передислокувалися зі своєї передової патрульної бази в Попасній", - зазначили в ОБСЄ.

Як відомо, 30 червня у штабі АТО заявили, що вночі НЗФ ОРЛО обстріляли представництво CММ ОБСЄ, розташоване у н.п. Попасна Луганської області, застосувавши заборонені Мінськими угодами 82 мм міномети, а також зенітні установки та стрілецьку зброю. За даними штабу, польовий офіс місії у Попасній евакуювали через обстріл.

У свою чергу у місії заявили, що ОБСЄ не евакуйовувала своїх представників із Попасної через обстріли, при цьому зареєстрували вхідні і вихідні обстріли в цьому районі в ніч з 29 червня та рано вранці 30 червня.

Українська правда