Російський гурт, який виступав в Криму, приїхав на фестиваль у Києві
Неділя, 2 липня 2017, 22:35
Російський гурт "Anacondaz" виступив на фестивалі Atlas Weekend у Києві в суботу, 2 липня.
Як пише "Радіо Свобода", музикантам не заборонили в’їзд до України попри те, що вони дали концерт в анексованому Криму у 2015 році.
Группа Anacondaz выступает в Киеве на #AtlasWeekend. Несмотря на то, что выступали в 2015 году в Крыму pic.twitter.com/xI5Tn6hquI— Крым. Реалии (@krymrealii) July 2, 2017
Як відомо, російський вокаліст Найк Борзов, який мав взяти участь у фестивалі "Atlas Weekend" 2 липня, отримав заборону на в’їзд в Україну протягом 3 років.
Окрім того напередодні соліста групи "Дельфін" Андрія Лисікова також не впустили в Україну для участі у фестивалі.