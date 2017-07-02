Російський гурт, який виступав в Криму, приїхав на фестиваль у Києві

Російський гурт "Anacondaz" виступив на фестивалі Atlas Weekend у Києві в суботу, 2 липня.

Як пише "Радіо Свобода", музикантам не заборонили в’їзд до України попри те, що вони дали концерт в анексованому Криму у 2015 році.

Группа Anacondaz выступает в Киеве на #AtlasWeekend. Несмотря на то, что выступали в 2015 году в Крыму pic.twitter.com/xI5Tn6hquI — Крым. Реалии (@krymrealii) July 2, 2017

Як відомо, російський вокаліст Найк Борзов, який мав взяти участь у фестивалі "Atlas Weekend" 2 липня, отримав заборону на в’їзд в Україну протягом 3 років.

Окрім того напередодні соліста групи "Дельфін" Андрія Лисікова також не впустили в Україну для участі у фестивалі.