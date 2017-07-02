ДержНС: 379 населених пунктів лишаються знеструмленими після негоди
Внаслідок ускладнення погодних умов лишаються знеструмленими 379 населених пунктів у шести областях.
Про це 2 липня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Станом на 20:00 2 липня аварійно-відновлювальними бригадами обленерго було відновлено електропостачання у 366 населених пунктах.
"Залишилося відновити електропостачання у 379 населених пунктах 6 областей, а саме: Сумській – 167 н.п., Черкаській – 99 н.п., Чернігівській – 36 н.п., Полтавській – 36 н.п, Київській – 28 н.п. та Кіровоградській – 16 н.п", - повідомили у ДержНС.
За даними відомства, комунальні служби та підрозділи ДержНС провели роботи з розпилу та прибиранню дерев.
"Районними та міськими адміністраціями вирішується питання щодо відновлення покрівель пошкоджених будинків приватного сектору та соціально-побутової сфери", - зазначено у повідомленні.
До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 210 чоловік особового складута 45 одиниць техніки.