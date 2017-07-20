За час "безвізу" лише 51 українцю відмовили у в’їзді до ЄС

51 громадянину України відмовили в перетині кордону з початку дії безвізового режиму з Європейським Союзом.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян на прес-конференції, передають "Українські новини".

"На сьогодні ми маємо 51 відмову. Це досить невеликий відсоток, це менше ніж 0,05% від кількості українців, які скористалися безвізом", – сказав він.

Зі слів Слободяна, основних причин відмови дві: перевищення припустимого строку перебування в країнах ЄС під час попередніх візитів і нездатність підтвердити мету своєї поїздки.

Як відомо, безвізовий режим в’їзду до країн шенгенської зони для українців із біометричними паспортами запрацював 11 червня цього року.

Із початку року Державна міграційна служба оформила 1 845 000 біометричних паспортів для виїзду за кордон.