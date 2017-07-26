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САП: Сусу загрожує понад 10 років тюрми

Середа, 26 липня 2017, 20:55

Колишньому висопосадовцю Генпрокуратури Дмитру Сусу грозить позбавлення волі на термін понад 10 років.

Про це повідомив журналістам керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у середу.

Відповідаючи на запитання про можливі санкції для Суса, Холодницький сказав: "Це є частина 5 статті 191. Оскільки там була сума близько 400 тисяч гривень, і це є особливо тяжкий злочин - позбавлення волі більше 10 років".

Також він зазначив, що слідство тривало більше року, і зараз вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

"Швидше за все – тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - додав Холодницький.

Він пояснив, що Суса затримали в аеропорту "Бориспіль" тому, що у слідства з’явилась інформація про намір підозрюваного покинути Україну на невизначений термін.

"Це була оперативна інформація", - сказав керівник САП, не уточнивши, куди саме, за версією слідства збирався виїхати Сус.

Окрім того, він наголосив, що справа не є політичною помстою.

"Підозра обґрунтована, на мою думку", - вважає Холодницький.

Як повідомлялося, екс-заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора

Його затримали 25 липня а аеропорту "Бориспіль".

Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.

Найближчим часом Сусу  мають обрати запобіжний захід.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратураГенпрокуратура
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