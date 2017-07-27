Грузія не видасть Україні Черновецького – прокуратура

Прокуратура Грузії заявляє, що не отримувала від України вимогу про передачу Леоніда Черновецького українській стороні.



Як повідомляє "Грузія online" з посиланням на прокуратуру, навіть у разі отримання такої вимоги, це не може відбутися, бо Леонід Черновецький є громадянином Грузії.



"У прокуратуру Грузії не надходило вимоги про передачу Леоніда Черновецького українській стороні, проте, і в разі існування такої вимоги він не може бути переданий, адже є громадянином Грузії, а згідно з Конституцією Грузії передача грузинського громадянина іншій країні є неприпустимою", – заявило відомство.

Сам Черновецький поширив у Facebook це повідомлення.



Раніше речниця українського генпрокурора Лариса Сарган заявила, що слідчі Генеральної прокуратури України отримали дозвіл суду на затримання екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

14 липня Леоніду Черновецькому повідомили про підозру за ч.2 ст.364 КК України. Його підозрюють у незаконному будівництві на Парковій дорозі в Києві вертолітного майданчика, яким планував користуватися тодішній президент Віктор Янукович.