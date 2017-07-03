У Рівненській області поліція вилучила майже 5 кг бурштину

У місті Дубровиця Рівненської області співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль, в якому було 4 кг 700 г бурштину.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"За кермом транспортного засобу "Renault Kangoo" перебував 21-річний мешканець села Кривиця Дубровицького району, однак належить він пасажиру – 19-річному односельчанину водія. У ході спілкування з правоохоронцями пасажир раптом почав утікати. Поліцейські його затримали, після чого оглянули салон іномарки", - йдеться в повідомленні.

Янтар правоохоронці вилучили і в подальшому відправлять його на експертизу.

За фактом зберігання майна, здобутого злочинним шляхом, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 198 КК України.