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У Рівненській області поліція вилучила майже 5 кг бурштину

Понеділок, 3 липня 2017, 04:44

У місті Дубровиця Рівненської області співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль, в якому було 4 кг 700 г бурштину.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"За кермом транспортного засобу "Renault Kangoo" перебував 21-річний мешканець села Кривиця Дубровицького району, однак належить він пасажиру – 19-річному односельчанину водія. У ході спілкування з правоохоронцями пасажир раптом почав утікати. Поліцейські його затримали, після чого оглянули салон іномарки", - йдеться в повідомленні.

Янтар правоохоронці вилучили і в подальшому відправлять його на експертизу.

За фактом зберігання майна, здобутого злочинним шляхом, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 198 КК України.

Теми: поліціяРівненська область
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