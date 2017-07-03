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Есмінець США в Південно-Китайському морі наблизився до спірного острова

Понеділок, 3 липня 2017, 05:31

Американський есмінець USS Stethem в неділю, 2 липня, пройшов на відстані 22 кілометрів від невеликого спірного острова Трайтон в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє DW.

У МЗС КНР маневр корабля США назвали провокаційним кроком, який може ускладнити відносини між двома країнами.

Пізніше офіційний Пекін оголосив, що в регіон були терміново направлені військові кораблі і літаки, для того, щоб "винести попередження" американському есмінцю і "витіснити його з територіальних вод".

Прохід корабля, покликаний продемонструвати свободу навігації в спірних водах, стався за кілька годин до запланованої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном. Відзначається, що подібний маневр став другим з моменту приходу Трампа в Білий дім.

Острів Трайтон входить до складу Парасельских островів - архіпелагу в Південно-Китайському морі, що складається з маленьких острівців і рифів. На Трайтон, чия площа трохи перевищує 1 квадратний кілометр, претендують, крім Китаю, Тайвань і В'єтнам.

Теми: СШАКитай
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