Авдіївці можуть повернути воду в понеділок: ДФС зі світлом
Понеділок, 3 липня 2017, 08:22
Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено, її спробують запустити в понеділок, 3 липня.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7 годину 3 липня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено. Запуск роботи станції планується розпочати 3 липня", – сказано в повідомленні.
Як відомо, 1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Через те місто Авдіївка залишилося без централізованої подачі води.