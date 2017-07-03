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Без електрики залишаються ще 215 населених пунктів

Понеділок, 3 липня 2017, 08:54

Станом на 7 ранку 3 липня було відновлено електропостачання у 530 населених пунктах та залишалися знеструмленими 215 населених пунктів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Без електропостачання у Сумській області залишаються 109 населених пунктів, у Черкаській – 76 н.п., у Кіровоградській – 17 н.п., у Київській – 9 н.п. та у Чернігівській – 4 н.п.

Комунальні служби та підрозділи ДСНС прибрали повалені дерева з проїжджих частин та приватного сектору.

Райадміністрації вирішують питання щодо відновлення покрівель пошкоджених будинків.

Як відомо, 1 липня під час гроз і поривів вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач – і знеструмило 745 населених пунктів у 6 областях: Київській (49 н.п.), Сумській (341), Черкаській (181), Полтавській (69), Кіровоградській (76 н.п) і Чернігівській (29).

Крім того, на території Київської, Черкаської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Тернопільської областей внаслідок ускладнення погодних умов постраждало 21 особа (з них 1 дитина).

Тоді впало близько 640 дерев, було пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель та 8 загальноосвітніх шкіл.

"Українська правда" у Threads

Теми: енергетикапогодаДСНС
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