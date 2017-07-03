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Парубій розраховує, що комітет впорається із шістьма депутатами за тиждень

Понеділок, 3 липня 2017, 11:02

Голова Верховної Ради Андрій Парубій розраховує, що парламентський комітет з питань регламенту розгляне подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності з шести депутатів на цьому тижні.

Про це він заявив журналістам у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я розраховую на те, що в установлений термін, тобто до наступного пленарного тижня (11-14 липня - ред.) всі подання генерального прокурора будуть розглянуті парламентським комітетом", - сказав Парубій.

Він також підкреслив, що в цьому питанні буде суворо дотримуватися процедури.

"Згідно з процедурою кожне окреме подання має в залі розглядатися окремо як окреме питання і, відповідно, як окреме голосування", - підкреслив спікер.

Як відомо,  21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Подання стосовно перших п'яти народних обранців регламентний комітет вирішив розглянути на засіданнях 3-7 липня.

На думку першого заступника голови комітету з питань регламенту та організаційної роботи ВР Павла Пинзеника, їхні питання Рада може встигнути розглянути ще до канікул.

29 червня Луценко вніс подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Оппоблоку" Михайла Добкіна.

Як заявив Пинзеник, подання на Добкіна регламентний комітет може розглянути роботи у пленарному режимі 10-14 липня.

Більше про подання на народних депутатів читайте у матеріалі  "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".

Теми: Верховна Рада
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