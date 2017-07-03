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Сус намагається через суд повернутися на посаду в ГПУ

Понеділок, 3 липня 2017, 11:08

Колишній старший слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Дмитро Сус просить суд поновити його на посаді.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських новин".

"Ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 23.05.2017 відкрито провадження у справі за позовом Суса Д.М. до генерального прокурора України", – сказано в ньому.

Сус просить суд визнати протиправним та скасувати наказ від 13 квітня 2017 року про його звільнення з посади і з органів прокуратури.

Суд почне розглядати справу 5 вересня.

Сам Сус відмовився пояснювати агентству мотивацію свого позову: він не збирається коментувати питання, пов'язані з Генпрокуратурою.

Як відомо, в квітні генеральний прокурор Юрій Луценко звільнив старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури Дмитра Суса через систематичне порушення законів "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", а також прокурорської етики.

Торік Сус не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль, за що йому зробили догану й понизили на посаді.

До того Генпрокуратура відсторонювала Суса від роботи через конфлікт із Національним антикорупційним бюро: директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що підлеглі Суса тримали співробітників бюро у кабінетах і в підвалі ГПУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Генпрокуратурасудкадри
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