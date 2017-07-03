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"Страна" поскаржилася G7 і представництву ЄС на владу

Понеділок, 3 липня 2017, 12:25

Інтернет-видання "Страна" просить послів країн "Великої сімки" та представництво Євросоюзу в Україні захистити їх від української влади.

Таке звернення журналістів оприлюднили на прес-конференції головний редактор ресурсу Ігор Гужва і його заступник Світлана Крюкова, повідомляє "Страна".

У ньому йдеться про тиск на видання, а кримінальні справи проти Гужви названо фейковими. За твердженням колективу "Страни", влада України хоче закрити ресурс і залякати журналістів.

"Ми готові розповісти про всі деталі справи. Ми запрошуємо вас до редакції "Страни", щоб показати, як ми працюємо, і відповісти на всі ваші запитання", – звертаються співробітники видання до послів G7 і ЄС.

Вони запевняють, що "Страна" зараз бореться не лише за своє існування, а й за свободу слова в Україні.

На свою користь співробітники видання пишуть, що "Страна" викривала пропаганду влади і корупційні схеми, публікувала записи депутата Олександра Онищенка, який утік із України.

Як відомо, увечері 22 червня у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО.

Генпрокуратура заявила, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

26 червня заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова внесла заставу за Гужву, однак із СІЗО він вийшов наступного дня, 27 червня.

За даними прокуратури, вона має відеодокази провини Гужви, а затриманий із ним посередник пішов на співпрацю зі слідством.

2 роки тому Гужву підозрювали в ухиленні від сплати податків, тоді він вніс заставу 1 035 300 грн. У квітні цього року він заявляв, що проти нього готують справу про несплату податків.

Олена Рощенко, УП

Теми: ЗМІмедіа
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