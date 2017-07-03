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Холодницький: Фактів для передачі справи Дейдея до суду немає

Понеділок, 3 липня 2017, 14:08

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький стверджує, що у слідства поки є тільки факти для оголошення підозри народному депутату Євгену Дейдею.

Про це він заявив під час засідання регламентного комітету в понеділок.

"Чи достатньо нам фактів для передачі справи до суду? Ні! Справа до передачі до суду не готова, але для висунення підозри в нас достатньо фактів", - зазначив голова САП.

Також прокурор наголосив, що народний депутат та його дружина не надали слідству жодних пояснень.

У свою чергу, генпрокурор Луценко пояснив, що через недоторканість слідство не може провести експертизу майна Дейдея.

"Ми просимо зняти недоторканість, щоб тебе перевірити як простого українця", - звернувся він до присутнього на засіданні підозрюваного депутата.

На запитання нардепів, для чого саме потрібно прокуратурі зняти недоторканість з Дейдея, Холодницький відповів: "Очна ставка, обшуки, вилучення майна, огляд майна".

Сам депутат заявив, що не боїться зняття недоторканості, але лише за умови звільнення першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.

Крім того, Дейдей звинуватив прокурорів САП у піарі та непрофесіоналізмі.

Роман Кравець, УП

Теми: недоторканністьВерховна РадаАнтикорупційна прокуратура
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