Гужва: Геращенко пожалівся СБУ на "Страну" – це нова справа

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти журналістів інтернет-видання "Страна.ua" за втручання в особисте життя депутата Антона Геращенка

Про це заявив головний редактор "Страна.ua" Ігор Гужва на прес-конференції, інформують "Українські новини".

"Порушено ще одне кримінальне провадження, що фабрикується зараз проти нас, – це провадження про втручання в особисте життя політика, народного депутата Антона Геращенка", – сказав Гужва.

Він зазначив, що Геращенко був героєм кількох публікацій видання. Зокрема, "Страна.ua" писала про квартиру й дорогу іномарку, які придбав нардеп від "Народного фронту".

"Геращенко написав заяву й на її підставі проти наших журналістів намагаються сфабрикувати нову справу про втручання в особисте життя", – заявив Гужва.

Головний редактор нагадав, що політики – публічні люди, і їхнє особисте життя обмежується принципами суспільного інтересу.

"Суспільству цікаво й важливо знати, який рівень витрат у тих або інших політиків, на яких машинах вони їздять, у яких квартирах вони живуть, і як це співвідноситься з їх офіційно задекларованими доходами. Це все є суспільно значущою інформацією й в усьому світі так її сприймають", – зазначив Гужва.

Він назвав провадження тиском на видання: "Ми бачимо чітку установку влади на те, щоб задавити наше видання. Позбавити мене свободи й можливості займатися журналістською діяльністю й таким чином знищити незалежний ЗМІ, що публікує суспільно значущі критичні матеріали про владу".

Гужва також заявив про тиск Адміністрації президента на суддів: "Зараз здійснюється твердий тиск на суддів Апеляційного суду, які повинні розглядати скаргу прокуратури, що хоче збільшити розмір застави. Їм дається пряма установка від Банкової приймати рішення проти мене".

"Самі судді говорять, що ще ніколи в настільки твердій формі їм питання не ставилося. Для влади, певно, є принциповим моментом продовжити тиск на нас і продовжити фабрикацію цієї справи", – додав він.

"Українська правда" намагається отримати коментар Антона Геращенка на заяву Гужви.

Як відомо, увечері 22 червня у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО. Генпрокуратура заявила, що через посередника Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа від "Радикальної партії" Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва взяв Гужву під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу 544 тисяч гривень. 26 червня заставу внесли, 27 червня Гужва вийшов із СІЗО.

Прокуратура має відео переговорів Гужви і свідчення посередника.

Олена Рощенко, УП