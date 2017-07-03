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Посол: Україна має просити безвіз у Британії

Понеділок, 3 липня 2017, 14:44

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф вважає, що українська влада може ініціювати спрощення візового режиму з Великобританією після виходу останньої з Європейського Союзу.

Про це вона сказала під час круглого столу "Аудит зовнішньої політики: Україна – Велика Британія" в понеділок у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас існує пом'якшений візовий режим з деякими країнами світу. Я буду переконувати мій уряд застосувати його до України", - заявила Гоф.

Посол додала, що їй необхідно узгодити очікування України від візового режиму з Великою Британією, після чого вона зможе обговорювати деталі з британською владою.

Раніше всі агенції подали цитату посла так: "У нас є пом'якшений візовий режим з деякими країнами світу. Я буду переконувати мій уряд застосувати його до України". Інформація була неточною через переклад.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Теми: Велика Британіявізи
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