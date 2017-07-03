Єнін: Італійський журналіст Рокеллі заїхав на Донбас без дозволу

Італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі 2014 року потрапив у Слов'янськ, не узгоджуючи цю поїздку із офіційною владою України.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін під час брифінгу у понеділок.

"Пан Рокеллі відвідав так звану "сіру зону" без погодження цього візиту із офіційною владою України. Тим не менш, ми розуміємо те занепокоєння і стурбованість близьких та родичів пана Рокеллі і так само як і представники італійської сторони хотіли би добитися справедливості", - сказав Єнін.

За його словами військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа, якого затримали в Італії, там звинувачують у навмисному вбивстві Рокеллі. Водночас, Єнін розповів, що за результатами українського розслідування "не встановлено жодної конкретної особи, яка могла б бути причетна до смерті італійського журналіста та його російського напарника".

"В разі якщо італійська сторона передасть нам переконливі докази його причетності, то безумовно вони будуть взяті до уваги", - сказав Єнін.

Він також розповів, що зона, де загинув журналіст на момент вчинення злочину не перебувала під контролем українських урядових сил.

"Поки українські війська здобули контроль над цією територією пройшло ще щонайменше 2-місяці. Відповідно перші слідчі дії змогли провести з певним перебігом часу. Безумовно це все не сприяє встановленню істини", - сказав Єнін.

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України, заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ, у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов.

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.

Олександр Шумілін, УП