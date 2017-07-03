Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єнін: Італійський журналіст Рокеллі заїхав на Донбас без дозволу

Понеділок, 3 липня 2017, 16:34

Італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі 2014 року потрапив у Слов'янськ, не узгоджуючи цю поїздку із офіційною владою України.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін під час брифінгу у понеділок.

"Пан Рокеллі відвідав так звану "сіру зону" без погодження цього візиту із офіційною владою України. Тим не менш, ми розуміємо те занепокоєння і стурбованість близьких та родичів пана Рокеллі і так само як і представники італійської сторони хотіли би добитися справедливості", - сказав Єнін.

За його словами військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа, якого затримали в Італії, там звинувачують у навмисному вбивстві Рокеллі. Водночас, Єнін розповів, що за результатами українського розслідування "не встановлено жодної конкретної особи, яка могла б бути причетна до смерті італійського журналіста та його російського напарника".

"В разі якщо італійська сторона передасть нам переконливі докази його причетності, то безумовно вони будуть взяті до уваги", - сказав Єнін.

Він також розповів, що зона, де загинув журналіст на момент вчинення злочину не перебувала під контролем українських урядових сил.

"Поки українські війська здобули контроль над цією територією пройшло ще щонайменше 2-місяці. Відповідно перші слідчі дії змогли провести з певним перебігом часу. Безумовно це все не сприяє встановленню істини", - сказав Єнін.  

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України, заступника командира взводу батальйону оперативного призначення  ім. Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ,  у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов. 

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ. 

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.

Олександр Шумілін, УП

Теми: прокуратурасудІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
прокуратура
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: