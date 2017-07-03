Холодницький: САП обов'язково підготує нове подання на Дейдея

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготує та скерує до парламенту нове подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Про це повідомляє керівник САП Назар Холодницький.

За його словами, нинішнє засідання профільного комітету ВР, на якому подання щодо Дейдея депутати завернули, "подекуди нагадувало цирк".

Керівник САП акцентував увагу на трьох моментах.

"Перший. Згідно українського законодавства всі особи є рівними перед законом. Чому народні депутати не надали можливості органам досудового слідства провести належні слідчі дії як це було б із "простими" громадянами і встановити чи є підстави для складання обвинувального акту, чи ні?", – апелює Холодницький.

По-друге, на його думку, комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради не повинен підміняти собою весь парламент (і взагалі суд) та "фактично узурпувати прийняття рішення щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів та встановлення наявності чи відсутності вини депутата".

"Третій. САП обов'язково підготує та скерує нове подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності вищевказаного народного депутата голові Верховної Ради", – наголошує Холодницький.

"Ми й надалі відстоюватимемо нашу позицію на засіданнях вказаного комітету й щодо інших народних депутатів цього тижня", – резюмував керівник САП.

Як повідомлялося, на засіданні 3 липня регламентний комітет Верховної Ради відмовився погоджувати подання прокуратури на притягнення до відповідальності нардепа з фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Водночас генпрокурор Юрій Луценко розкритикував це рішення, наполягаючи на тому, що комітет ВР отримав беззаперечні докази провини Дейдея.

Дейдея підозрюють у незаконному збагаченні..

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним замовленням грузинської групи".

Українська правда