У Мінську протестували проти спільних із РФ військових навчань

В офіційний День незалежності Білорусі 3 липня в Мінську відбулася акція, учасники якої протестували, зокрема, проти спільних із Росією військових навчань, запланованих на вересень.

Акцію "За мирну Білорусь" організував лідер опозиції Микола Статкевич, передає "Радіо Свобода".

Протестувальники зібралися на Жовтневій площі, після чого пройшли ходою до площі Незалежності.

За даними видання, участь в акції взяли близько 200 людей.

радіо свобода

Біля Червоного костьолу відбувся короткий мітинг, після чого Статкевич закликав присутніх розійтися.

Як повідомлялося, напередодні, 2 липня 2017 року журналістку "Української правди" Оксану Коваленко не пустили на територію Білорусі і повідомили про заборону в'їзду.

Прикордонники відмовились пояснити причину заборони журналістці, яка прямувала до Білорусі з приватним візитом.

Білорусь, яку президент Олександр Лукашенко очолює вже 23 роки, є одним із найближчих союзників Росії. Разом із Росією Білорусь утворила так звану "союзну державу".

У вересні цього року на території Білорусі заплановані російсько-білоруські навчання "Захід-2017" з залученням російською стороною понад 4 тисяч вагонів для перевезення озброєнь і солдатів.

Українська сторона висловила занепокоєння через ці навчання.

Проте, як заявляв посол України в Білорусі Ігор Кизил, Україна отримала запевнення білоруської сторони, що українські військові, у тому числі військовий аташе з посольства України у Мінську, зможуть бути спостерігачами на навчаннях "Захід-2017".