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Депутат з Київщини отримав 6 років в'язниці за смертельну ДТП

Понеділок, 3 липня 2017, 18:17

Депутата Макарівської райради Матвія Євсеєнка засуджено до 6 років тюрми за вчинення смертельної ДТП на Кільцевій дорозі рік тому.

Про це у понеділок повідомляє прокуратура Києва на своєму офіційному сайті.

"Враховуючи обґрунтовану позицію прокурора, суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та засудив до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом строком на 3 роки. На даний час обвинувачений перебуває у СІЗО до вступу вироку у законну силу", - сказано у повідомленні.

Як відомо, у ніч на 29 липня 2016 року на Кільцевій дорозі у Києві Євсеєнко, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з автомобілем "Волга".

Двоє людей, які перебували у "Волзі", отримали важкі травми. Один з постраждалих від отриманих травм помер. Експертиза виявила у крові депутата 1,85 проміле алкоголю.

Українська правда

Теми: КиївДТПмісцева влада
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