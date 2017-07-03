Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 3 липня на Українській правді.

Про Приватбанк. Оприлюднено листи колишніх акціонерів Приватбанку - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - на адресу голови НБУ Валерії Гонтаревої та голови уряду Володимира Гройсмана, в яких прописані зобов'язання, які вони погодилися виконати перед націоналізацією банку. Детальніше, тут.

Ще у Національному банку заявляють, що термін добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників Приватбанку сплив 1 липня 2017 року.

Сам екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявив про необізнаність представників НБУ щодо переговорного процесу про реструктуризацію боргів пов'язаних з бізнесменом компаній.

Також 3 липня стало відомо, що Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

А Міністерство фінансів вирішив докапіталізувати Приватбанк на 38,56 мільярда гривень.

Про добу в АТО. За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 20 раз обстріляли позиції українських сил, в результаті двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про навчання "Захід-2017". У НАТО побоюються, що заплановані російсько-білоруські навчання "Захід-2017" можуть серйозно погіршити ситуацію в Україні.

Про Дейдея. Регламентний комітет Верховної Ради відмовився погоджувати подання прокуратури на притягнення до відповідальності нардепа з фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Тому, Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготує та скерує до парламенту нове подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея.

Про Новинського. Генеральний прокурор Юрій Луценко прогнозує, що у Верховній Раді може з'явитися нове подання на депутата Опозиційного блоку Вадима Новинського.

Про Добкіна. Регламентний комітет Верховної Ради планує розглянути подання на зняття недоторканності з нардепа Михайла Добкіна наступного тижня.

Про Дмитра Суса. Колишній старший слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Дмитро Сус просить суд поновити його на посаді.

Про Герегу та Іщейкіна. Рішення про подання на нагородження депутатів Олександра Гереги та Костянтина Іщейкіна приймалося членами комітетів, в яких ті працюють.