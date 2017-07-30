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СБУ: З полону бойовиків звільнено суддю Апеляційного суду Луганщини

Неділя, 30 липня 2017, 20:17
СБУ: З полону бойовиків звільнено суддю Апеляційного суду Луганщини

З полону бойовиків ОРЛО звільнено діючого суддю Апеляційного суду Луганської області Віталія Руденка.

Про це 30 липня повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. 

За  даними СБУ, Руденка було повернуто на контрольовану українською владою територію  29 липня за сприяння волонтерської групи "Патріот".

"Дев’ять місяців він незаконно утримувався та піддавався тортурам у МДБ "ЛНР". Керівництво СБУ поіформувало президента України про звільнення судді", - зазначили в СБУ. 

За словами самого Руденка, його було затримано бойовиками 15 жовтня 2016 року під час перетину пункту пропуску "Станиця Луганська". 

"Мене було поміщено до ізолятора тимчасового утримання МДБ "ЛНР", де я утримувався 9 місяців. Спершу перебував в одиночній камері, 46 діб, після чого мене перевели до загальної камери", - повідомив він. 

Руденко додав, що після затримання 12 діб ніхто з представників ОРЛО не спілкувався з ним і не пояснював причини затримання. 

"На 13 добу зі мною почали працювати оперативні працівники "МДБ "ЛНР". Мені висували обвинувачення у тому, що я, як діючий суддя, ухвалював рішення по певних кримінальних справах щодо сепаратизму стосовно "громадян "ЛНР". На мене відкрили справу за ст. 335 "кримінального кодексу "ЛНР" за підозрою у державній зраді, пред'явлено обвинувачення та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомив Руденко. 

"Також до дому повернулась ще одна заручниця терористів - Людмила Сурженко. Не зважаючи на те, Людмила є інвалідом дитинства, вона була звинувачена МДБ "ЛНР" у шпигунстві на користь українських військових та піддавалась катуванням", - повідомили також в СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що суддя Руденко та заручниця Сурженко були внесені до Мінських списків і за їх звільнення Україна боролася з моменту незаконного ув’язнення.

Як відомо,  29 липня координатор групи зі звільнення військовополонених "Патріот" Олег Котенко повідомив, що звільнено двох людей, яких затримали бойовики разом з українським журналістом Станіславом Асєєвим, вони перебувають на підконтрольній Україні території.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що питання про долю Сурженко українська сторона піднімала на останній зустрічі ТКГ в Мінську, а факт катувань Сурженко стане предметом "жорсткої розмови під час скайп-конференції щодо заручників у форматі Мінської гуманітарної групи" в понеділок. 

Українська правда 

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Теми: полоненіДНРСБУ
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