Хроніка 4 липня. Українських дітей перегодували політикою, а на вулиці вийшли перші патрульні

Найцікавіше: 2002. Піскун став генпрокурором 2007. Політизація школярів досягла небачених розмірів 2014. Військові звільнили Миколаївку на Донеччині 2015. На вулиці вийшли перші патрульні

2001, середа

Президентські жарти. Тижневик "Gazeta Polska" розповів подробиці зустрічі президентів Леоніда Кучми та Александра Квасневського для обговорення результатів поїздки Папи Римського до України. А їхня зустріч розпочалася так:

Кваснєвський: "Вітаю, святий Леоніде!"

Кучма: "З радістю передаю частину енергії від Папи!"

Особа з оточення Кучми: "Ну, треба руку цілувати!"

2002, четвер

Новим генпрокурором став Святослав Піскун, за якого проголосували 347 нардепів. Окрім пропрезидентських фракцій, за Піскуна виступили й нашоукраїнці.

"Це злиття "потебеньківщини" й "азаровщини", це "потебеньківщина" у квадраті й "кучмізм" в кубі", – прокоментував це призначення представник БЮТ Сергій Головатий.

2003, п'ятниця

Від одного мільйона доларів пропонують депутатам за підтримку ініційованих президентом Кучмою змін до Конституції, заявив заступник лідера БЮТ Олександр Турчинов. Для ухвалення цих змін потрібно буде набрати 300 голосів.

2004, неділя

Віктор Ющенко і Віктор Янукович офіційно йдуть в президенти. Ющенко про своє рішення балотуватися розповів на Співочому полі у Києві. Януковича висунули на з'їзді Партії регіонів у Запоріжжі.

2005, понеділок

– В.о. керівника управління по боротьбі з оргзлочинністю МВС Сергій Корніч відмовився від своїх слів щодо Ріната Ахметова. Раніше він назвав бізнесмена керівником організованого злочинного угрупування. Пізніше міністр МВС Юрій Луценко сказав, що в нього немає підстав для заяви, яку зробив його підлеглий.

– Генерал-майор Володимир Рокитський розповів подробиці розслідування справи Георгія Гонгадзе. У тому числі й про протидію з боку тих правоохоронців, які пізніше заявили, що саме вони розкрили цю справу.

2006, вівторок

Коаліціада-2006. Партія регіонів блокує Верховну Раду і продовжує переговори з "помаранчевою" більшістю, учасники якої не можуть домовитися між собою. Головна тема переговорів: розподіл парламентських комітетів.

2007, середа

Рівень політизації серед школярів досяг небачених розмірів, стверджують експерти Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна. Вони запропонували учням 5-6 класів написати твір на тему "У якій країні я живу?" Виявилось, що ті не тільки знають імена політиків і подробиці деяких скандалів, а й розказують один одному на перерві анекдоти про перших осіб держави.

2008, п'ятниця

Президент Віктор Ющенко закликав військових говорити українською мовою. Хоча й обмовився, що розуміє складність такого переходу, бо багато офіцерів починали службу ще в СРСР.

2009, субота

Нові подробиці у "справі Лозинського". Слідчі з'ясували, що вбитий житель Кіровоградської області Валерій Олійник не стріляв в екс-депутата від БЮТ Віктора Лозинського. Де знаходиться Лозинський, на той момент невідомо.

2010, неділя

– Буковина потерпає від повені. Три людини загинули, а одна вважається зниклою без вісти. Зруйновано понад 30 будинків. Три з 40 населених пунктів залишаються частково підтопленими.

– Під час святкування Дня флоту України у Севастополі президент Янукович заявив, що Україна виробить нову формулу колективної безпеки для всіх країн Чорноморського басейну. А міністр оборони Михайло Єжель пообіцяв почати будівництво корвету для українських ВМС.

2011, понеділок

– Напередодні підписання газових контрактів у 2009 році екс-прем'єр Юлія Тимошенко нібито завірила екс-керівника "Нафтогазу" Олега Дубину, що її директиви ухвалені Кабміном. Про це заявив сам Дубина у своїх свідченнях, які узяли під час розслідування "газової справи".

– Після закриття "Газеты по-Киевски" холдинг "Головред-Медіа" Ігоря Коломойського вирішив закрити і журнал "Профіль".

2012, середа

– Під Українським домом у Києві продовжуються протести проти ухвалення мовного законопроекту. Президент Віктор Янукович скасував свою прес-конференцію, яка мала відбутися в цій будівлі. Силовики спробували штурмувати Український дім, але згодом відступили.

уніан

Окружний адмінсуд Києва заборонив до 9 липня (день народження Януковича) мирні зібрання у центрі Києва, у тому числі під Українським домом.

– Один мільярд гривень виділила Верховна Рада на закупівлю і встановлення веб-камер на виборчих дільницях. У ЦВК сумніваються в ефективності цих камер.

Освоювати ці гроші буде фірма, пов'язана з російським мільярдером Володимиром Євтушенковим.

2013, четвер

– Верховна Рада ухвалила закон про трансфертне ціноутворення, який передбачає можливість для металургів та представників АПК скористатися певним послабленням в системі держконтролю. Підтримали депутати й законопроект щодо реструктуризації бюджетної заборгованості із застосуванням фінансових векселів.

– Новим міністром юстиції президент Віктор Янукович призначив Олену Лукаш, яка до цього працювала заступником глави АП. А вже екс-міністр Олександр Лавринович став головою Вищої ради юстиції.

– Прокуратура затримала заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції Миколаївської області, якого підозрюють у прихованні злочинів, вчинених на території району.

Врадіївка Миколаївської області стала відома на всю країну після того, як місцеві жителі повстали проти міліції. Це було пов'язано з тим, що два офіцери міліції зґвалтували та ледь не вбили місцеву жительку. Один з міліціянтів був незабаром відпущений, що викликало масову акцію непокори.

Після цього мітинги проти свавілля міліції пройшли в кількох українських містах.

2014, п'ятниця

– Дев'ять військових загинули та 13 поранені за добу в зоні проведення АТО.

Українські військові звільнили від бойовиків селище Миколаївка Донецької області. Близько 50 бойовиків здались у полон. Військові заявили про звільнення 150 заручників.

– Парламент прийняв у першому читанні законопроекти про запровадження надзвичайного стану в енергетиці і реформу "Нафтогазу", які були запропоновані урядом Арсенія Яценюка. Сам Яценюк звинуватив Раду у популізмі й ініціював процес переформатування уряду.

2015, субота

– Ввечері на вулиці Києва вийшли перші поліцейські патрулі. У складі першого батальйону нової патрульної поліції – 500 осіб. Поки не підписаний закон про Національну поліцію, патрульні працюють у тестовому режимі.

– Один військовий загинув та двоє поранені за минулу добу у зоні проведення АТО.

2016, понеділок

Гучний інцидент на Київщині: у машину фотокореспондента Макса Левіна в'їхав нетверезий начальник відділу вантажоперевезень "Укрзалізниці" Іван Федорко. "Укрзалізниця" чиновника відсторонила, пізніше – звільнила.

Рустем Халілов, для УП