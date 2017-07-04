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Гройсман поважає рішення Омеляна поручитися за Мартиненка

Вівторок, 4 липня 2017, 00:44

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що поважає рішення глави Мінінфраструктури Володимира Омеляна взяти на поруки екс-нардепа НФ Миколу Мартиненка.

Про це він сказав в понеділок ввечері в ефірі телеканалу ICTV.

"Омелян прийняв своє персональне рішення, на яке він повністю мав право, і я його право поважаю взяти на поруки Миколу Мартиненка… Наскільки я розумію, що всі процесуальні дії здійснюються щодо Мартиненка, він нікуди не зник", - заявив Гройсман.

Він також додав, що позитивно ставиться до того, що правоохоронці контролюватимуть дії міністрів.

Як відомо, Генеральна прокуратура проводить розслідування щодо деяких міністрів в уряді Володимира Гройсмана.

Водночас сам прем’єр заявив, що не знає імен цих міністрів.

Українська правда

Теми: ГройсманМартиненкоКабінет міністрів
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